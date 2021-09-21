مميزات استخدام موفر المياه الذكي وأسعار ومنافذ البيع

في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتنفيذًا لتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، تتيح وزارة الإنتاج الحربي موفر المياه الذكي بمعارضها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مزايا وأسعار موفر المياه الذكي لترشيد الاستهلاك وأماكن البيع وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي على النحو التالي:

سعر موفر المياه الذكي

ويتوافر موفر المياه الذكي في معارض الإنتاج الحربي، إذ يتراوح سعر القطعة الواحدة منها بين 35 جنيهًا إلى 37.5 جنيهًا، بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك حسب مقاس القطعة ونوعها.

ويطرح موفر المياه الذكي في منفذ البيع الرئيسي لشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) بمنطقة المعصرة - كورنيش النيل - حلوان.

منافذ بيع موفر المياه الذكي

مميزات موفر المياه الذكي

- يعتبر موفر المياه منظم للتحكم في معدلات استهلاك المياه، إذ يتم تركيبه بسهولة على أي نوع من الصنابير أو خلاطات المياه ويعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة بنسبة تصل لـ75%.

- موفر المياه يتم تركيبه في الأماكن التي تحتاج إلى ترشيد استخدام المياه والأماكن التي تحتاج إلى توزيع المياه بالتساوي في المكان الواحد، وتقدم موفرات المياه حلولًا فعالة وسط مجموعة كبيرة من التطبيقات التقنية.

- يستطيع منظم المياه ضبط تدفق المياه عند جميع مستويات الضغط المختلفة ويضمن توزيع المياه بالتساوي في مكان واحد حيث يوجد بها أكثر من مخرج للماء.

- يتوفر هذا النظام بتكلفة بسيطة تسمح بتعميمه دون أي ضغوط مادية زائدة على كاهل المواطن مقارنة بسعر الصنابير الجديدة الموفرة للمياه.

معدل ترشيد استهلاك المياه

- يستهلك حوض الحمام 12 لترًا في الدقيقة، ومع استخدام نظام التوفير يستهلك 3 لترات فقط في الدقيقة.

- يستهلك الدوش 24 لترًا في الدقيقة، ومع استخدام نظام التوفير يستهلك 9 لترات في الدقيقة.

- يستهلك حوض المطبخ 16 لترًا في الدقيقة، ومع استخدام نظام التوفير يستهلك من 6 إلى 8 لترات في الدقيقة.

- تستهلك الحنفية العادية من 14 إلى 16 لترًا في الدقيقة، ومع استخدام نظام التوفير يستهلك 3.5 لترات فقط في الدقيقة.