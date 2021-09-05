بالدفع الإلكتروني.. طرق سداد فواتير استهلاك المياه عن شهر سبتمبر

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الاستهلاك شهر سبتمبر، من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.

طرق وآليات سداد فاتورة المياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من خطوات السداد الالكترونى على تطبيق 125 لسداد فواتير المياه والمتاح حاليا في 10 محافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الاحمر، مطروح، سيناء»، كالتالي:

دفع الفواتير عن طريق تطبيق 125على الهاتف المحمول

- تحميل تطبيق 125على الهاتف المحمول.

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصه به.

- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

- للدعم الفني للتطبيق التواصل عبر البريد الإلكتروني. 125app@hcww.com.eg

كيفيه سداد فواتير استهلاك المياه عن طريق شركة «فوري»

ويمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياة من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية .

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري https:fawry.com.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- أدفع واستلم الايصال.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فقط

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من الخطوات يجب أن يتبعها المشترك للاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه الشهرية بالاسم فقط كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه والصرف الصحي الخاص بمحافظة المستخدم.

- اختيار المنطقة التابع لها ثم إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة بشكل صحيح، وإتمام استيفاء باقي البيانات، والتي تتضمن العديد من المعلومات حول حساب فاتورة المياه مثل رقم الفرع ورقم الحساب ورقم المجموعة.

- الضغط على زر البحث وبعد القيام بتلك الخطوة يمكنك الانتظار والذي لا يستغرق أكثر من دقيقة حتى تظهر أمامك تفاصيل فاتورة المياه التي تريدها.

طريقه الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه برقم العداد

ووفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد والذي يتضمن 14 رقما من خلال اتباع الآتي:

- يدخل المستخدم في تلك الحالة على موقع الشركة الخاص بالمياه في المنطقة التي يسكن فيها.

- إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة له.

- الضغط على كلمة بحث والانتظار قليلاً ثم تظهر الفاتورة بكامل بياناتها.