السكة الحديد: إنشاء غرفة «CCP» مركزية بمحطة مصر لمراقبة حركة القطارات

أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، ربط منظومة الإشارات ببعضها البعض عقب الانتهاء من تحديثها على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، لافتا إلى أنه سيتم تجهيز مبنى الغرفة المركزية لمُراقبة الأبراج وحركة القطارات بشكل كامل بخطوط الهيئة، على غرار غرفة التحكم المركزي «CCP» والموجودة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

«أبو المكارم»: تحديث أبراج الإشارات سيعمل على تقليل حوادث القطارات

وأكد «أبو المكارم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة ستعمل على تجهيز غرفة التحكم المركزي داخل مبنى أنشئ حديثًا بجوار برج إشارات كوبري الليمون التابع لمحطة مصر برمسيس، موضحا أن تحديث أبراج الإشارات سيعمل على تقليل حوادث القطارات.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا يتم تنفيذها بصورة دورية للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.