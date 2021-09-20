تعرف على موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الأفراد غير المقيدين تموينيا، لبعض الفئات التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وهم الفئات الأولى بالرعاية.

رب الأسر هو المخول له إضافة المواليد

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند التقدم لإضافة المواليد والأفراد غير المقيدين تموينيا أن يكون صاحب الطلب هو «رب الأسرة»، وأن يكون مقيد على قاعدة بيانات التأمينات والمعاشات.

ونوهت وزارة التموين، إلى أن إضافة الأفراد غير المقيدين تموينيا لابد وأن يكونوا مواليد من بعد عام 2005 وألا يزيد عمرهم عن 3 سنوات.

4 أفراد الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة التموينية

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الفئات التي شملها القرار الوزاري بشأن الفئات الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم التمويني، لهم الحق في إضافة أبنائهم على البطاقات التموينية لهم، بشرط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد بحد أقصى، موضحا: «إذا كانت البطاقة مقيد عليها الزوج فقط وهو من الفئات الأولى بالرعاية فله الحق في إضافة زوجته و2 من أبنائه، وإذا كانت البطاقة مقيد عليها الزوج والزوجة وهم أيضا من الفئات الأولى بالرعاية فلهم الحق في إضافة 2 من الأبناء، أما إذا كانت البطاقة بها 3 أفراد فلهم الحق في إضافة ابن واحد فقط، بحيث تستكمل البطاقة 4 أفراد فقط».

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

1– تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- إنشاء حساب جديد من خلال اتباع الخطوات المحددة لذلك.

3 – اختيار أيقونة التموين.

4 - اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

5- الضغط على ابدأ الخدمة.

6- كتابة بيانات الأبناء رباعيا أو اسم الزوجة حال إضافة زوجة غير مقيدة للتموين.

7- تدوين الرقم القومي الخاص بالأبناء والمكون من 14 رقما.

8 - تحديد صلة القرابة ثم الضغط على أيقونة إضافة.

9- تأكيد الطلب.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد أو إصدار بطاقات تموينية جديدة

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه.

- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.