لو أنت موظف.. اعرف شروط استخراج بطاقة تموين وطريقة إضافة المواليد

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفئات التي يحق لها إصدار بطاقة تموين جديدة، من بينهم موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بشرط أن يكون الراتب أقل من 2400 جنيه، وفقا لما أكدته الوزارة «أي موظف يتقاضى راتبًا يقل عن 2400 جنيه له الحق في إصدار بطاقة تموين جديدة، إذا كان لا يمتلك بطاقة تموين».

إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

كما أقرت وزارة التموين والتجارة، أنه من حق الموظف عند إصدار البطاقة التموينية أن يضيف زوجته و2 من أبنائه، موضحة أن إضافة المواليد في هذه الحالة تشترط ألا يقل سن الطفل عن3 سنوات، لكي يجرى قبول الإضافة.

22 فئة يتاح لهم إصدار بطاقة تموين جديدة

ونوهت وزارة التموين، بأن أحقية إصدار البطاقات التموينية متاحة أيضًا لـ 22 فئة، من الفئات الأولى بالرعاية بأحقية إصدار بطاقات تموينية جديدة، وإضافة المواليد بها بحد أقصى 4 أفراد إجمالي عدد البطاقة الواحدة، على رأسهم أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

الفئات التي يحق لها إصدار بطاقة تموين جديدة بأمر القانون

ونص القرار الوزاري على أن الفئات التي يحق لها إصدار بطاقة تموين هم: «الموظف الذي يتقاضى راتبا أقل من 2400 جنيه، وأصحاب المعاشات الأقل من 1500 جنيه، والمستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي، المستحقون لمعاش السادات، المستحقون لمعاش مبارك، المستحقون لمعاش تكافل وكرامة، الأرامل، المطلقات، المرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة، القصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت، العمالة المؤقتة، العاملون بالزراعة، البائعة الجائلون، عمال التراحيل، السائقون، المهنيون، الحرفيون، المتعطلون ومن في حكمهم، الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا، وذوي الاحتياجات الخاصة».

طريقة استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى

1- تصفح بوابة مصر الرقمية.

2 – إنشاء حساب على البوابة أولا، يليه إدخال بيانات الهاتف والرقم القومي.

3- اختيار أيقونة التموين.

4- الضغط على خيار إصدار بطاقة تموين جديدة.

5- إدخال بيانات المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين التابع له من القوائم المتوفرة على بوابة مصر الرقمية.

6- إدخال أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية بحد أقصى 4 أفراد إجمالي عدد البطاقة.

7- الضغط على «موافق على الشروط والأحكام».

8- تحديد عنوان استلام بطاقة التموين الجديدة.

9- عرض البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، ثم اضغط على «التالي».

10- اختيار طريقة السداد إما عند التسليم، أو من خلال بطاقة الائتمان.

11- الضغط على «سدد الآن».

12- بعد ذلك تظهر رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح».