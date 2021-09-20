المشدد 10 سنوات لقاتل جدته بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة طالب بكلية الحقوق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانته بقتل جدته بلا سابق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما بواسطة سلاح أبيض بالقضية رقم 462 إداري الزاوية الحمراء.

صدر القرار برئاسة يحيي عادل عبداللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح وعادل أحمد وأمانة سر رفاعي فهمي.

طالب الحقوق قتل جدة خلال مشادة كلامية

وجاءت تفاصيل الواقعة كما ذكرتها النيابة العامة، أن المتهم «خالد.ع»، طالب بكلية الحقوق، ومقيم المطرية، شرع في قتل «إنعام.ن»، جدته، عمدا بغير سبق وإصرار ولا ترصد، بأن أوعز له شيطانه الخلاص من جدته الهرمة، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما بواسطة سلاح أبيض.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم استغل كبر سن المجني عليها ولم يردعه ضعفها وانهال على رأسها ضربا مستخدما السلاح الأبيض، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، كما أنه استمر في التعدي عليها فأحدث بها الإصابات الواردة في الصفة التشريحية.

طالب الحقوق حاول قتل خالته خوفًا من الفضيحة

وأضافت التحقيقات، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى بأن شرع في قتل خالته المجني عليها «منى. إ»، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ أنه عقب إتمام جريمته السابقة انهال عليها ضربا مستخدما شاكوشا قاصدا من ذلك قتلها؛ خشية افتضاح أمره واكتشاف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، التي حققت معه وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بدفنها، كما أمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت قرارها سالف الذكر.