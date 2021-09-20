التعليم: المتطوعون للتدريس لا يحق لهم المطالبة بالتعيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية، لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2021/2022، الذي يبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل، وينتهي الخميس 16 يونيو 2022، ويستمر لمدة 34 أسبوعا، طبقا للخريطة الزمنية للدراسة.

ضوابط التطوع لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الضوابط الواردة للتطوع بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس، كما يلي:

- لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الداعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.

لا تزيد فترة الاستعانة بالمتطوعين عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد

عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد.

- توافر مؤهلات علمية في المتقدمين تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.

- الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة.

التعليم تشترط عدم وجود صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية

- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

- ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة.

- يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.

- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.