التعليم تفتح باب التطوع للعمل بالمدارس.. الحصة بـ20 جنيها

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2021، بشأن سد العجز في أعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2021، الذي يبدأ 9 أكتوبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة، واستعدادات المديريات والإدارات والمدارس، التي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).

فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا

وقررت وزارة التربية والتعليم، تفعيل القرار الوزاري رقم (202) بتاریخ 2013/6/2 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات للمعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية، على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.

المالية توافق على الاستعانة بغير العاملين في التربية والتعليم بـ20 جنيها للحصة

وأوضحت الوزارة أنّه جرى تفعيل موافقة وزارة المالية بشأن الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، للعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة، على أن يتم الصرف خصما على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه «تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية»، وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم (9)، والذي ينص على أنّه لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الداعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.

عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد، مع مراعاة ما يلي:

- عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.

- توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.

- الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم.

- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به عن 24 حصة أسبوعيا

ويتم ذلك وفقا للضوابط التالية:

- الاستعانة بمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه اول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملن وموجه أولى المادة نظير مكافاة مقطوعة (20) جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.