السيسي: نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب أهمية متزايدة

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلم في جلسة الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، اليوم الإثنين، قال فيها: «إنّه لمن دواعي سروري أن أشارككم اجتماعنا اليوم، الذي يُعقد في لحظة محورية يعيشها العالم، تأكيدا على الجهود التي توليها دولنا لتعزيز جهود تحقيق التنمية، خاصة أهداف التنمية المستدامة، التي توافق المجتمع الدولي عليها وارتضاها إطارا شاملا، يعمل من خلاله على تحقيق الرخاء والرفاهة لشعوبه، على مدار العقد الحالي وصولا للعام 2030».

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات يكتسب أهمية متزايدة، خاصة في هذا الظرف الدولي الدقيق، الذي يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة، أضافت لها جائحة كورونا أبعاد غير مسبوقة، طالت دولنا جميعا، إلى جانب تحديات ذات صلة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن الأوضاع السياسية المعقدة حول العالم.