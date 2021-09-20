السيسي: مصر حرصت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مبكرا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تغير المناخ وآثاره السلبية على وفرة المياه والأمن الغذائي، والتهديد الذي تمثله جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية العالمية، باتت جميعها تحديات يومية يتعين علينا التعامل معها، على نحو شامل ومستدام، حفاظا على مكتسبات التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة، أنّه من هذا المنطلق، أود التأكيد على عدد من النقاط المهمة، حيث أثبتت الأحداث التي عاشها العالم على مدار عامين ماضيين، حتمية التعاون مع أهداف التنمية المستدمة 2030، وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التكامل بين المجالات المختلفة.

وتابع الرئيس، أنّ أجندة التنمية المستدامة تتيح الفرصة للتعاون بين شركاء التنمية، مع مراعاة أولويات الدول، وحرصت مصر منذ وقت مبكر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياستها وبرامجها التنموية على المستويات كافة، وهو الجهد الذي أسفر عن تبني رؤية مصر 2030 كإطار جامع بجهود الدولة في هذا المجال.