«عارف إني هموت كافر».. شاب بالمنصورة يهدد بالانتحار عبر بث مباشر

«أنا في طريقي للانتحار من فوق كوبري طلخا، عارف أني هاموت كافر بس الضغوط النفسية مش قادر استحملها خلاص تعبت .. الموت هيبقي راحة بالنسبة لي»، كلمات وصف بها شاب يدعي «إسلام.ع»، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حالته النفسية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك الشديد بين أهله وأصدقائه.

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الشاب يعلن إقدامه على الانتحار عبر بث مباشر

وخرج الشاب بعدها عبر بث مباشر بصفحته على «فيس بوك»، وهو ما جعل عدد من أصدقائه يهرعون إلى كوبري طلخا المار أعلى نهر النيل فرع دمياط، بمحافظة الدقهلية، لمحاولة إنقاذه وأبلغوا الحماية المدنية والإنقاذ النهري بما يحدث.

وقال الشاب في البث المباشر: «ياريت بالله عليكم لا يزعل مني أحد، عارف إني هموت كافر، وهاقابل ربنا وأنا كافر، بس غصب عني، كتر الضغوط اللي أنا فيها، خلاص خلاص بجد، لما انتحر أهلي لا يستلموا جثتي، أي حد غريب يشوف الفيديو يستلم جثتي، هما اللي وصلوني لكده»

الشاب: أي حد زعلان مني يسامحني

وأضاف الشاب: «ياريت أي حد من أصحابي زعلان مني.. متزعلش مني أكيد غصب عني أنت عارف إسلام طيب إزاي وعمره ما فكر ما يؤذي حد أو يزعل حد.»

ووجه رسالة لفتاة قائلا: «بالنسبة لحبيبتي أنا آسف لم أكن عند وعدي، ولو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي حد زيك»، وأكد أنه لن يسامح من جعله يصل إلى هذه الحالة: «انتم اللي وصلتوني لكده، وأمام ربنا هاقول أنا مش مسامحكم».

تضمين الفيديو

وبعد ساعة من هذا البث، خرج أصدقاء «إسلام»، من صفحته على الفيس بوك يؤكدون أنه بخير، وأنهم خرجوا ليطمئنوا الناس عليه وأهله وأصدقائه وكتبوا منشورا جاء فيه: «إسلام كويس وتمام واحنا في شارع جيهان بالمنصورة ولو فيه حد من أهله أو أصحابه عاوز يتواصل معاه إحنا بالقرب من الحماية المدنية»