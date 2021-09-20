العثور على جثتي شابين بأرض زراعية في الفيوم

«جثتان ومواد مخدرة وسلاح آلي ودراجة نارية ومبلغ مالي»، مشهد أثار الرعب في قلوب أهالي قرية «سنرو»، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعدما عثروا على جثتي شابين في العقدين الثاني والثالث من العمر داخل أرض زراعية بطريق عزبة «دكم»، وعلى الفور أبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت وطوّقت موقع الجريمة وفرضت كردوناً أمنياً حتى وصول النيابة العامة لمعاينة الجثتين بموقع الحادث.

بلاغ بالعثور على جثتي شابين في أرض زراعية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغاً من أهالي قرية «سنرو»، بنطاق المركز بالعثور على جثتي شابين متوفين إثر إصابتهما بطلقات نارية، وبجوارهما مخدرات وسلاح آلي ودراجة نارية ومبلغ مالي.

كردون أمني حول موقع العثور على جثتي شابين

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، إلى مكان الواقعة، وجرى فرض كردونا أمنيا حول الجثتين لحين وصول النيابة العامة ومعاينة موقع الحادث.

ننشر أسماء جثتي شابين عثر عليهما مقتولين

وحصلت «الوطن»، على بيانات الشابين الذين عثر على جثتيهما بعد وفاتهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية، وتبين أنّهما «أحمد رجب محمد محمد»، 30 عاماً، وجثة شاب مجهول الاسم والعنوان وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، بعدما جرى معاينة موقع الحادث، والتحفظ على المضبوطات.

تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق فأمرت بتفريغ الكاميرات القريبة من موقع الحادث وتحديد الجناة وسرعة ضبطهم.