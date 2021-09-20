جامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول لأفضل موقع إلكتروني

أعلن الدكتور أيمن عاشور، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، اليوم الاثنين، فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول كأفضل موقع إلكتروني للجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، في المسابقة الثالثة ضمن مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/ 2021.

مسابقة أفضل موقع إلكتروني للجامعات المصرية

وقال مستشار وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، خلال مؤتمر إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/ 2021، اليوم الاثنين، إنه قد حاز على المركز الثاني جامعة عين شمس، والثالث جامعة طنطا، بينما جاءت جامعة جنوب الوادي في المركز الثالث مكرر.

حضر المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/ 2021 كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، ورؤساء الجامعات الفائزة في المجالات المختلفة.

عميد هندسة المنصورة: فريق من المتخصصين لتطوير الموقع الإلكتروني

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة، من خلال فريق من المتخصصين وإدارة إلكترونية وتحول رقمي للجامعة، والتحول للجامعة الذكية، شملت كافة العمليات من خلال مركز تقنية الاتصالات والمعلومات.

نتائج تحكيم مسابقات الجامعات

وجرى اعلان نتائج تحكيم مسابقات الجامعات، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات المصرية، وشملت عدة مجالات، واهتمت المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهي، واهتمت المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واهتمت المسابقة الثالثة بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.

واهتمت المسابقة الرابعة بأفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، وتناولت المسابقة الخامسة أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

واهتمت المسابقة السادسة بأفضل جامعة صديقة للبيئة، فيما اهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ركزت على عمل هوية بصرية مُتميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت في هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.