جامعة عين شمس في المركز الأول استعدادا للدراسة.. وموقع «المنصورة» الأفضل

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، فوز جامعة المنصورة، كأفضل جامعة في مسابقة أفضل موقع إلكتروني من حيث الخدمات والإمكانات و سرعة التطور، يليها جامعة عين شمس، ثم جامعة طنطا، ثم جامعة جنوب الوادي.

كما أعلن عاشور خلال القاء كلمته بحفل إعلان مسابقة الجامعات المصرية، أفضل موقع إلكتروني بالنسبة للمعاهد، مؤكدا حصول معهد بحوث الإلكترونيات علي المركز الأول، يليه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

عين شمس أفضل جامعة استعداداً للعام الدراسي الجديد

وأشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، إلى أن أفضل جامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد هي جامعة عين شمس التي حققت المركز الأول، والثانية جامعة المنصورة، و الثالثة جامعة حلوان وبينما حققت جامعة الإسكندرية المركز الثالث مكرر.

سبع مسابقات.. وثلاثة محاور

أوضح، أن مسابقة الجامعات المصرية، تتمثل في ٧ مسابقات، وهي ٣ محاور، المحور الأول مسابقات شؤون التعليم والتعليم، وتشمل ٣ مسابقات وهي الاستعداد العام الدراسي الجديد، والمسابقة الثانية مواجهة كورونا، والمسابقة الثالثة تتمثل في اختيار أحسن موقع إلكتروني للجامعة و كيفية تقديم الخدمة.