السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل مواطنا لخلاف مالي بحلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، «حمادة .ر»، عامل، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بحلوان كما ألزمته بالمصاريف الجنائية بالدعوي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمود يوسف محمود وسامح السيد حسين ومحمد عبدالقادر.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه محمود مصطفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلاف سابق بينهما، فأضمر في نفسه الشر صوبه، وقتله طعنا بسلاح أبيض.

وفاة المجني عليه بمستشفى قصر العيني أثناء تلقيه العلاج

وتضمنت شهادة حسام الدين سائق بوروده اتصال هاتفي من شقيقه المجني عليه، أخبره فيه بإصابته، فتوجه نحوه، وبسؤاله عن سبب إعياءه أقر له بقيام المتهم بتسديد طعنة بمنطقة الظهر مستخدما سلاحا أبيض (سكين)، وذلك خلال مشادة كلامية فيما بينهما، فاصطحبه إلى مستشفي النصر لتلقي العلاج، ثم نقله إلى مستشفى قصر العيني، وهناك توفى حال تلقيه العلاج.

وتضمنت شهادة ضابط مباحث قسم حلوان ومُجري التحريات بالقضية، أن بلاغا وصل مفاده وصول المجني عليه إلى مسشفي النصر متأثرا بإصابته بمنطقة الظهر، وبالانتقال إليه أفاد الشاهد الأول شقيقه بتضرره من المتهم كونه محدث إصابة شقيقه، حيث اعتدى عليه وأحدث إصابته.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكاب الواقعة، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في إصابة المجني عليه.

تحقيقات النيابة: المتهم أقر بارتكاب الواقعة لخلاف مالي

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية، أن المتهم أقر بالتحقيق بارتكاب الجريمة، وذلك حال طلبه من المجني عليه رد مبالغ مالية، إلا أن المجني عليه رفض، ما أثار حفيظة المتهم فضربه بطعنة واحدة بمنتصف الظهر حال رفقة المجني عليه داخل الدراجة النارية ذات 3 عجلات "توك توك".