«جودة التعليم» تكشف عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها بالمحافظات

كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها اعتباراً من 20 سبتمبر 2021، على مستوى الجمهورية، وعددها 1364 مدرسة، مؤكدة أنها حريصة على تقديم كل التسهيلات للمدارس للتقدم للاعتماد.

ولفتت الهيئة إلى عقد دورات تدريبية مكثفة مع مديري إدارات الجودة في مختلف المحافظات للتدريب على أساسيات اعتماد المدارس للجودة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها اعتباراً من 20 سبتمبر 2021، بحسب ما كشفته الهيئة القومي للاعتماد والجدوة في الملتقى السنوي الثالث الذي عقد اليوم بحضور مديري المديريات ومديري إدارات الجودة على مستوى الجمهورية بعنوان «معاً لمواجهة التحديات»، وبحضور الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاعتماد والجودة والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئوون المعلمين.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة القاهرة 290 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الجيزة 139 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الشرقية 86 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة المنوفية 84 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة القليوبية 80 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الدقهلية 72 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الغربية 72 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الإسكندرية 69 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة أسيوط 51 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة المنيا 48 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة كفر الشيخ 46 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة قنا 46 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة البحيرة 40 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الوادي الجديد 36 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة بني سويف 30 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة سوهاج 27 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة أسوان 24 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الإسماعيلية 22 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة السويس 20 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الأقصر 15 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة دمياط 14 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة بورسعيد 13 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة البحر الأحمر 13 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة الفيوم 13 مدرسة.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة شمال سيناء 10 مدارس.

- عدد المدارس المنتهية صلاحية اعتمادها في محافظة جنوب سيناء 4 مدارس.

- لا توجد مدارس منتهية صلاحية اعتمادها في محافظة مطروح.