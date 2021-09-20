«هيئة الاعتماد والجودة»: 12% من المدارس المصرية معتمدة و1364 منتهية

كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن اجمالي عدد المدارس في مصر لمراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني، بلغ 51691 مدرسة، موضحة أن عدد المدارس التي تقدمت للاعتماد، بلغ 8785 مدرسة، أي بنسبة 17%، مؤكدة أنه جرى اعتماد 6276 مدرسة أي بنسبة 12%.

وأضافت الهيئة، أن جملة المدارس الخاصة في مصر 9169 مدرسة، وعدد المدارس المتقدمة للاعتماد 790 مدرسة، مشيرة إلى أن عدد المدارس التي انتهت صلاحية اعتمادها، 1364، وعدد المدارس التي يجرى فحص اعتمادها حاليا 1016 مدرسة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موقف مؤسسات التعليم قبل الجامعي، التابعة لوزارة التربية والتعليم من الاعتماد، بحسب ما أعلنته الهيئة في الملتقى السنوي الثالث لمديري المديريات ومديري إدارات الجودة، بعنوان «معا لمواجهة التحديات»، الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشون المعلمين والدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئئة القومية لضمان الاعتماد والجودة.

- مرحلة رياض الأطفال:

بلغ اجمالي عدد المدارس 12667، وبلغ عدد المدارس المتقدمة للاعتماد 3842 وبلغت نسبة المدارس المتقدمة للاعتماد 31% وبلغ عدد المدارس المعتمدة رسمياً 3142 أي بنسبة 25%.

- المرحلة الابتدائية:

بلغ اجمالي عدد لمدارس 19332 وبلغ عدد المدارس المتقدمة للاعتماد 2877 أي بنسة 15% وبلغ عدد المدارس التي تم اعتمادها 1952 أي بنسبة 10%.

- المرحلة الإعدادية:

بلغ عدد المدارس في هذه المرحلة 12964 وبلغ عدد المدارس المتقدمة للاعتماد والجودة 1538 أي بنسبة 12% وبلغ عدد المدارس المعتمدة رسمياً 888 أي بنسبة 7%.

- مرحلة الثانوي العام:

-بلغ عدد المدارس في مرحلة الثانوي العام 4076 وبلغ عدد المدارس التي تقدمة للاعتماد 421 أي بنسبة 10% وبلغ عدد المدارس المعتمدة 246 أي بنسبة 6%.

- مرحلة الثانوي الفني:

عدد المدارس في هذه المرحلة 2652 وبلغ عدد المدارس المقدمة للاعتماد 107 أي بنسبة 4% وبلغ عدد المدارس المعتمدة 48 مدرسة أي بنسبة 2%.