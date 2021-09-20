باحث: مصر تخطت كل التحديات والصعوبات بفضل البرنامج الاقتصادي الشامل

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المفهوم الأساسي للتنمية المستدامة، يعني تلبية الاحتياجات من الموارد الطبيعية للأجيال الحاضر، دون الإخلال بما تحتاجه الأجيال المستقبلية من تلك الموارد، موضحا أن هذا المبدأ الأساسي، هو ما تعمل به مصر منذ سنوات، حتى تستطيع توفير احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، كاشفا عن أن مصر حريصة أيضا إلى جانب ذلك على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساعد في تحقيق هذا الهدف.

باحث اقتصادي: السيسي كان حريصا على مصارحة الشعب بالتحديات التي تواجهها مصر

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الإثنين، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن مصر بدأت العمل وفق هذا المنظور والمفهوم الأساسي منذ 7 سنوات، حينما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مكاشفة ومصارحة الشعب، بوضع مصر الاقتصادي والتحديات التي تواجهها، وخطة الدولة في مواجهة كل ذلك، كاشفا عن أن مصر نجحت في تخطي كل تلك التحديات والصعوبات بفضل البرنامج الاقتصادي الشامل الذي اتبعته مصر خلال السنوات الماضية.

باحث اقتصادي: مصر استخدمت برنامج إصلاح خاص بها يوافق تحدياتها

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن مصر استخدمت البرنامج الإصلاحي الخاص بها، والمواكب لاحتياجاتها وظروف اقتصادها، ورفضت كل البرامج الاقتصادية الإصلاحية التي حاول المجتمع الدولي فرضها عليها، مثلما حدث مع بعض الدول الأخرى، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادي المصري الذي اتبعته الدولة، أنتج في النهاية ما وصلنا إليه حاليا بتحقيق تنمية اقتصادية كبيرة، ومن ثم توزيع ما نتج من هذه التنمية الاقتصادية على كل المحافظات المصرية المختلفة.

مصر حققت خلال تلك السنوات أيضا أكبر نمو عقاري تنموي على مستوى كل الدول العالم

وكشف عن أن مصر حققت خلال تلك السنوات أيضا أكبر نمو عقاري تنموي على مستوى كل الدول العالم، من خلال عدد المدن الجديدة التي أنشأتها الدولة في سنوات قليلة للغاية.

وصرح بأنه يعتقد بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة اليوم الإثنين، سيكون له صدى كبيرا وتغييرا لنظرة العالم للتنمية التي تحدث على مستوى مصر كلها بكل محافظاتها ومدنها، موضحا أن ما يؤكد صحة هذا النمو، هو الوصول لمعدل النمو المرتفع، الذي سجله الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى محافظته على معدلات النمو رغم تلك الجائحة.