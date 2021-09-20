فحص 3657 مواطناً ضمن مبادرة الأمراض المزمنة بجنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى فحص 3657 مواطناً منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، قبل نحو أسبوعين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أن فعاليات المبادرة بدأت أول سبتمبر الجاري، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من المرض ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

وقال «رخا» إن المبادرة تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاماً، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

ويجري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

13 منشأة صحية تقدم الخدمة للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث جرى تخصيص عيادات ثابتة داخل 13 منشأة صحية بالمحافظة، وهي مركز رعاية الأمومة والطفولة، ووحدة طب أسرة الجبيل، ووحدة طب أسرة الوادي، ومركز طب أسرة توشكى بطور سيناء، ومركز طب أسرة رأس سدر، ووحدة طب أسرة أبو صويرة، ووحدة طب أسرة رأس مسلة برأس سدر، ومركز طب أسرة أبو زنيمة، ووحدة طب أسرة العرايشية بأبو رديس، ومركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، ومركز طب أسرة دهب، ووحدة طب أسرة الاسباعية بسانت كاترين، ومركز طب أسرة المزينة بنويبع.

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بجنوب سيناء

وقال «رخا» إنه جرى تحديد مواعيد جلسات تطعيمات الأطفال الروتينية منذ الولادة حتى عمر سنة ونصف بكل مدن المحافظة، في مدينة طور سيناء التطعيمات موجودة في مكتب صحة الطور أول، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، ومكتب تطعيم النصر، ومكتب صحة الطور ثاني، ووحدة طب أسرة الجبيل، ووحدة طب أسرة الوادي، وفي مدينة أبو رديس التطعيم في مكتب صحة أبو رديس، ومكتب صحة وادى فيران، وفي أبو زنيمة التطعيم في مكتب صحة أبو زنيمة.

وأضاف أن مستشفيات جنوب سيناء سوف تستقبل وفداً من أطباء كلية الطب للبنات بجامعة الأزهر، ضمن البرتوكول الموقع بين مديرية الصحة والجامعة، وذلك يوم 24 سبتمبر الجاري، ويضم الوفد 13 طبياً وطبيبة من عدة تخصصات، منها الباطنة والكبد والجهاز الهضمي والاشعة والغدد الصماء والأمراض الصدرية والنساء والولادة والجلدية والجراحة.