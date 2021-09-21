حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج القوس متفائلون دائما، ومرحين، ما يجعل الإيجابية جزء لا يتجزأ عن شخصياتهم الشغوفة والجميلة، ويتميزون بالطيبة الشديدة، ما يجعلهم طفوليين بعض الأحيان.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك الخامس، يمدك بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

اليوم تُظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل.

من أبرز مشاهير برج القوس لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.