وزيرة الثقافة: الرئيس سيوفر حياة كريمة لكل المصريين.. والنقابات الفنية في بؤرة اهتمامه

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن «الدولة، ممثلة فى القيادة السياسية، مهتمة بجميع فئات الشعب المصرى؛ لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للجميع»، موضحة أن أعضاء النقابات الفنية، وهم القوى الناعمة، محل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، خاصة أن بعضهم غير مشترك بمنظومة التأمينات الاجتماعية.

وأكدت «إيناس»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسيناً كبيراً فى الناحية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابات الفنية وأسرهم، كجزء من خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للجميع.

ووجَّه الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، رسالة شكر للرئيس، بعد قراره بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين، وأيضاً تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز، قائلاً: «هذا الدعم له صدى عظيم داخل الأسرة الفنية، وشعور بالأمن والأمان».

وأضاف «زكى»، فى تصريحات أمس: «بنشكر الرئيس السيسى وبنقول له هذا تاج على رأسنا كلنا كممثلين ومبدعين، وحضرتك لمست قضيتين مهمتين هما التأمين والتأمين الصحى».

ووجهت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين، الشكر للرئيس السيسى على قراره، قائلة إنهم أرسلوا خطاباً للرئيس منذ عام، ورد عليهم بتوجيه وزيرة التضامن بعمل حماية اجتماعية للفنانين التشكيليين أعضاء النقابة، التى تأسست منذ عام 1976، وتضم التصوير والنحت والخزف والديكور والجرافيك، ويبلغ عددهم 20 ألف عضو.

وعبرت الفنانة يسرا عن سعادتها بالقرار بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للفنانين: «مش قادرة أحكى أنا فرحانة قد إيه، لأنى حسيت إن الفن والفنانين غاليين على الوطن ومصر، فيه ناس كتيرة جداً وسطنا بتتعب ومبتعرفش تتعالج، وبنلم لها، بس ده هيكون كفاية ولا لأ؟».

ووصفت الفنانة سميحة أيوب القرار بالحدث التاريخى الذى أثلج صدرها، قائلة: «الرئيس يعمل على الحفاظ على كرامة المصريين»، وتابعت: «كنا بنشحت علشان فلان عاوز يتعالج، ولكن الآن نحن فى عهد رئيس إنسان بيحافظ على كرامتنا».

وأضافت «سميحة» أن الأجور الكبيرة لا يتحصل عليها إلا عدد قليل جداً من الفنانين، لافتة إلى أن الرئيس درس جميع قطاعات الدولة جيداً و«درس كل قطاع كويس، والنهارده عطاء الفنانين.. بنشكرك يا ريس»، موضحة أن جميع الشعب المصرى الآن يشعر بالأمان بعدما وفر له الرئيس حياة كريمة تليق به، وتجعله غير خائف من المستقبل.

وقال المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنّ القرار جعل الفنانين «طايرين من الفرح»، متابعاً: «الرئيس إنسان وحاسس بولاده كلهم، على جميع المستويات، وهو عارف قيمة الفنان، وإنه بيشتغل من غير مرتب، بمعنى ممكن لو عنده شغل النهارده ممكن ميبقاش فيه شغل بكرة، فالفنان بيقدم سلعة عرض وطلب». وأضاف «شاكر»، خلال تصريحات أمس: «فى عهد فخامة الرئيس الدولة بتحافظ على كل واحد، الصغير قبل الكبير، إحنا كلنا فرحانين ومبسوطين وعندنا إحساس إن اللى جاى أحسن وأجمل».

وأشاد الفنان أحمد بدير بتوجيه الرئيس بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية.