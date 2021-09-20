الاتحاد الأوروبي: مصر تلعب دورا كبيرا في استقرار المنطقة وتحقيق السلام

قال لويس بوينو، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر لها دور كبير في بناء الاستقرار في المنطقة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط على الصعيدين السياسي والإنساني خاصة فيما يتعلق بغزة.

وذكر «بوينو»، خلال حواره عبر «سكايب» مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أن تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية كبيرة ولا تستطيع دولة بمفردها التصدي لها، حيث تحتاج لتعاون على مستوى دولي.

تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية كبيرة

وأشار «بوينو»، إلى الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات لحل القضية الفلسطينية، «لدينا دور في إحياء عملية السلام التي كانت مجمدة منذ فترة، ومصر تلعب دورا أساسيا مع الأردن والشركاء الآخرين في هذا الملف»، مشددًا على أن الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية واضح جدًا ولم يتغير.

القضية الليبية أساسية واستراتيجية للاتحاد الأوروبي

وأوضح الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، أن ليبيا قضية أساسية واستراتيجية للاتحاد الأوروبي، والعملية السياسية الجارية ومؤتمرات برلين جوهرية، منوهًا بأن تقدما كبيرا حدث في ليبيا خلال الأشهر الماضية يتمثل في إحراز تقدم كبير في توحيد المؤسسات الليبية، والاستعداد للانتخابات، وعلى الليبيين أنفسهم أن يساهموا في الجهود لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية.

الاتحاد الأوروبي يدعو لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

واعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الانتخابات نقطة أساسية للمصالحة الليبية، كما أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية ستنتهي في ديسمبر المقبل بهذه الانتخابات، «ندعم المفوضية الليبية المستقلة للانتخابات بـ10 ملايين يورو»، مؤكدًا أن الاتحاد يدعو لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وشدد على أن من مصلحة ليبيا والاتحاد أن تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وهذا لن يحدث بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية داخل هذه الدولة.