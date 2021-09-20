موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. خلال ساعات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، لافتًا إلى إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب الحصول عليها عن طريق توفير رابط وزارة التربية والتعليم، في الساعة الثانية ظهر غد الثلاثاء.

وأشار وزير التعليم، أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز نتائج الثانوية العامة لنحو 160 ألف طالب وطالبة، منوها إلى أن جميع أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وأوضح «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، تم تحديده عقب تجهيز نتائج طلاب الثانوية العامة من خلال تقدير الدرجات ورصدها، حيث سيتم إعلانها غدا الثلاثاء.

ولفت إلى أن الوزارة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال سير العملية الامتحانية، مؤكدا أن جميع الطلاب الغشاشين سيتم توقيع عقوبات رادعة عليهم.

رصد 36 حالة غش خلال الامتحانات

وأضاف أن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2021، ستعلن مثل نتيجة الدور الأول، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحانات الدور الثاني في جو هادئ ومناسب، منوها إلى أنه تم رصد نحو 36 حالة غش في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وتم تحويل جميع حالات الغش للنيابة العامة.

9 أكتوبر.. بداية العام الدراسي الجديد

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد يبدأ 9 أكتوبر المقبل حضوريا في المدارس.