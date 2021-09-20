البنتاجون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم «القاعدة» بمدينة إدلب السورية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، عن أن القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربة جوية استهدفت فيها مسؤولا في تنظيم القاعدة، شمال غربي سوريا، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وقال كيربي إن الضربة الأمريكية شُنت بالقرب من مدينة إدلب ضد مسؤول كبير في القاعدة.

وقُتل قياديان في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الإثنين، في ضربة بواسطة طائرة مسيرة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غير الحكومي، ومقره العاصمة البريطانية لندن.

الضربات استهدفت سيارة على الطريق المؤدي إلى بنش

وقال المرصد إن الضربة شنها «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما نفى التحالف في تصريح لوكالة «فرانس برس» تنفيذ أي ضربة اليوم الاثنين في محافظة إدلب.

واستهدفت الضربات سيارة على الطريق المؤدي من إدلب إلى بنش، في شمال شرق مركز محافظة إدلب.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن أحد القياديين اللذين قُتلا في الغارة «من الجنسية التونسية» أما الثاني فهو من اليمن أو السعودية، إلا أنه لم يتسنَ له تحديد الفصيل الإرهابي الذي ينتميان إليه.

هيئة تحرير الشام الإرهابية وفصائل مسلحة أقل نفوذا تسيطر على نصف مساحة إدلب

وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية «النصرة سابقا» وفصائل إرهابية مسلحة أقل نفوذا على نصف مساحة إدلب ومحيطها، وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً من النازحين السوريين.

وتتعرض هذه الفصائل الإرهابية لغارات جوية متكررة يشنها الجيش العربي السوري وحليفته روسيا، فضلا عن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أكتوبر 2019، قُتل تسعة إرهابيين بينهم ستة عناصر ينتمون إلى تنظيم «حراس الدين»، الذي يعد ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، وقبل شهر، قُتل 40 إرهابيا في ضربات أمريكية قرب مدينة إدلب.