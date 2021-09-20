هنيدي يكشف حقيقة دخوله مجال الغناء الشعبي: «فان دام كبر الموضوع»

قال الفنان محمد هنيدي، إن 3 أفراح عُرضت عليه أمس بعدما أعلن بشكل كوميدي نيته في الدخول لمجال الغناء الشعبي، «إن شاء الله هنزل المجال قريب، وتبقى نقلة ليا، هبقى ضيف جديد على الشغلانة، وكل المطربين الشعبيين أخواتي».

وأضاف «هنيدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، قائلًا «خلينا نتكلم بجد، أنا روجت إني هدخل المجال الشعبي عشان ده دوري في مسرحية جديدة بعملها مع الدكتور خالد جلال، بعمل فيها مطرب شعبي، فأنا حبيت الموضوع أوي».

وعلّق «هنيدي» على تهنئة المطربين الشعبيين له على مواقع التواصل الاجتماعي، وترحيبهم به كعضو جديد في مجالهم، «دي روح طيبة من الزملاء، وانا اخترت لنفسي اسم في المسرحية وهو (سيد الإنسان)».

تفاصيل فيلم كوميدي مع الفنانة منى زكي

وأوضح الفنان محمد هنيدي، أنه يقوم حاليا بتصوير فيلم كوميدي جديد مع الفنانة منى زكي، ويتبق له يومان تصوير فقط، « إن شاء الله هيكون كوميدي موت»، موضحًا أنه مطمئن أن الزمالك سيمر من محنته، «مبسوط من الزمالك، وكلي أمل إنه يعدي من أزمته بإصرار النادي وجماهيرة واللاعبين اللي بيحبهم».

تفاصيل تحدي هنيدي لـ«فندام»

وعن تحديه لـ«فندام»، رد الفنان محمد هنيدي: «والله فندام مكبر الموضوع أوي، بس لذيذ، فيه تحدي صحيح لازم يحصل، مش كل شوية نقول فندام فندام، هيبقى ان شاء الله تحدي عظيم وتشجعونا، ده هو شاف فول الصين العظيم وخايف موت، هو شخص جميل وبيهزر».