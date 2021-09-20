ضبط عاطل وزوجته قتلا سائق «توك توك» بالوراق وألقيا جثته في النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مخنوق، ومُلقى فى مياه النيل بالوراق، حيث تبين أنه سائق «توك توك» تعرض للقتل خنقا، وأُلقي بجثته في مياه النيل، وأنه متغيب عن منزله منذ 6 سبتمبر الجاري، وحُرر محضر بِشأن تغيبه بتاريخ 15 من الشهر الجاري.

بلاغ لقسم الوراق

بداية الواقعة، كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الوراق، من شرطة المسطحات المائية بانتشال جثة طافية ملفوفة داخل سجادة ومربوطة بسلك وحبل، وانتقلت قوة أمنية إلى هناك تحت إشراف العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية.

وبفحص الجثة تبين أنها لذكر مجهول الهوية، ومخنوق بحبل حول رقبته.

سائق «توك توك»

وحرر فريق البحث الذي ترأسه العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، محضرا بالواقعة، وأخطر النيابة العامة، كما بدأ جهوده لكشف هوية المجني عليه، حيث تبين أنه سائق «توك توك»، 17 سنة، ومقيم بالمنيرة الغربية، وأبان الفحص أنه متغيب عن منزله منذ يوم 6 سبتمبر، وحررت أسرته محضرا بتغيبه يوم 15 سبتمبر.

فحص خط السير

وباستكمال الفحص وصولا لخط سيره، تمكن فريق البحث من كشف غموض الجريمة، حيث تبين أن عاطلا وزوجته، استوقفا المجني عليه، واصطحباه لشقتهما في الوراق، ثم اختفى بعدها.

وأكدت التحريات السرية التي باشرها المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، والمعلومات التي جمعها من تحديد مكان تواجد المتهمين، حيث تمكن من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تفصيليا، وأرشدا عن مكان التوك توك المملوك للمجني عليه.

المتهمان: «خنقناه ورميناه في النيل»

اعترافات صادمة أدلى بها العاطل وزوجته، قاتلا المجني عليه، حيث اعترف الأول أنه وزوجته استوقفاه وطلبا منه نقل بعض الأغراض من شقة مملوكة لهما في الوراق، وكان معهما طفلاهما، واصطحباه إلى الوراق، وهناك طلبا منه المساعدة في نقل الأغراض، وأثناء مساعدته لهما؛ انقض عليه الزوج بحبل خنقه وأحكم قبضته على رقبته، حتى فارق الحياة، ثم لفّه في سجادة وأحكم ربطها، ثم انتظر جنوح الليل وتوجّه وزوجته وطفلاهما إلى نهر النيل وألقياه من أعلى كوبري الساحل.

وأُخطرت النيابة العامة بالحادث، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وباشرت التحقيق مع المتهمين.