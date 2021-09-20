مشروعات صغيرة بـ52 مليار جنيه في الإسكندرية

كشف محمد صلاح، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية، أن الجهاز قام بتوفير تمويل بقيمة 52 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل شخصية في حال كانت متناهية الصغر، وفرص عمل للشخص وعمال آخرين في حال كان المشروع صغيراً، وذلك بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.

تفاصيل إطلاق مشروعات صغيرة

وقال «صلاح الدين»، خلال جلسة عن دور منظمات العمل الأهلي فى التصدي للهجرة غير الشرعية في الإسكندرية، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم كافة المعلومات للأشخاص الراغبين في إنشاء مشروع صغير، يتم تعريفه كيفية البدء واحتياجات السوق وإنهاء الأوراق الحكومية، بالإضافة إلى توفير إقراض مالي في حال لم يكن معه أموال لإطلاق المشروع، لافتاً إلى أن الإقراض يتم عن طريق توفير تمويل أو مواد خام أو معدات العمل.

وأوضح أنه يتم توفير معارض على مستوى المحافظات من أجل تسويق منتجات أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك كدعم إضافي من الجهاز لأصحاب المشروعات.

منحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 27 مليون يورو

وأكد أنه تم التوقيع بروتوكول مع الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 27 مليون يورو وذلك باستهداف توفير أكبر عدد من العمالة، وتأهيل الشباب وتدريبهم وتطوير البنية التحتية، وذلك في الأماكن التي تحتاج لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي يكثر منها هجرة الشباب، لافتاً إلى أن ذلك في يتم في عدد من المحافظات الريفية.

53 ألف فرصة عمل في محافظات الهجرة غير الشرعية

وأكد أنه قد تم إطلاق 40 ألف تدريب في تلك المحافظات وساهمت في توفير 53 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم بالحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أنه بمجرد ضخ أموال في أي محافظة يتبعها توفير فرص عمل بمساندة جميع أجهزة الدولة ما يحد من الهجرة غير الشرعية.