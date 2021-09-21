وزير التعليم: إما دفع المصاريف أو مفيش خدمات للطلاب

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على الهجوم الشديد عليه بسبب بيان الوزارة بأنه لن يأخذ الكتاب المدرسي من لم يدفع المصروفات، إذ ذكر أن هذا الأمر طبيعي، فالمصاريف الدراسية تخرج بقرار وزاري منذ أن كان رضيعًا، «من ساعة ما اتولدت والمصاريف الحكومية دي بتندفع، يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه، المصاريف دي معفى منها أكثر من 50% من الطلاب، زي اللي في تكافل وكرامة، وذوي الهمم، وأسر الشهداء، وغير القادرين».

200 جنيه كمصروفات الطلاب في العام «رقم صغير جدا»

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المصاريف الدراسية 200 جنيه في العام، وهذا رقم صغير للغاية، إذ هناك بنود تذهب إليها هذه الأموال، فهو يغذي المديريات للصرف على الأنشطة والمكتبات وأشياء أخرى من هذا القبيل، فضلًا عن خدمات تقدم للطلاب والتأمين علبهم، «كل ده من هذا الرقم اللي يعتبر صغير للطفل في عام كامل، الدولة عملت منصات الأون لاين والديجيتال، الدولة اللي وفرتها، غير فيه مناهج جديدة ونظام تعليمي جديد ومنصات رقمية».

أولياء الأمور بتفاصل في المصاريف وعاوزه كل الخدمات

وتابع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني: «مينفعش الكلام ده يثار كل سنة، وبعدين إحنا مش بنعمل حاجة عيب، الناس بتفاصل في المصاريف وعاوزة كل الخدمات، أنا بقولهم إما ندفع المصاريف إما نستغنى عن الخدمات، مينفعش نضيع وقت في الكلام ده، اللي مش هيدفع الـ 200 جنيه مش هياخد الكتب، عشان لازم يدفع الـ 200 جنيه، إحنا بنحاول نوفر معلمين جدد ونحترم قرار الدولة بعدم التعيين ونحاول سد العجز قدر الإمكان».