وزير التعليم عن كثافة الطلاب في الفصول: «سيزيد على 35 في القاهرة والإسكندرية»

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تكدس الطلاب في الفصول، فذكر أنه عندما تولى منصبه وزيرًا للتربية والتعليم في 2017 كان عدد الطلاب في المنظومة 21 مليون طالب، لكن أصبح هناك 24 مليون طالب، قائلا: « أيوة.. فيه ناس بتخش وناس بتخرج، بس اللي داخل أكثر بكثير، فالعدد بالطريقة دي يزيد».

طارق شوقي: الزيادة السكانية لها انعكاسات سلبية على التعليم والصحة

وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزيادة السكانية التي تتحدث الدولة عن خطورتها طوال الوقت لها انعكاسات سلبية تؤثر على التعليم والصحة، « إحنا بنحاول نسابق الزيادة السكانية»، موضحًا أن متوسط عدد الطلاب في الفصول في العام الدراسي الجديد سيكون 35 طالبًا، « ده رقم مش وحش، ممكن ميكنش حلو أوي بس مش وحش»، وهناك محافظات بعينها ترتفع نسبة الطلاب في الفصول بشكل لا يمكن قبوله.

وزير التعليم: كثافة الطلاب في مدارس الصعيد أفضل من الدلتا

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن كثافة الطلاب في مدارس الصعيد أفضل بكثير من الدلتا، كما أن في المسابقات الطلابية نجد أن الطلاب في الجنوب أكثر التزاما من الدلتا، موضحًا أن متوسط الطلاب في القاهرة والإسكندرية في الفصل الواحد سيزيد على 35 طالبًا، إذ يختلف الوضع من مكان لمكان وحي إلى حي ومن محافظة إلى محافظة أخرى.

«شوقي»: كنا نتمنى عدم زيادة عدد الطلاب في الفصل على 25 طالبًا

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه كان يتمنى أن لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 25 طالبًا، وأن يكون هناك مسافة تقدر بـ 2.5 متر بين الطلاب، بعيدًا عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،« كنا عاوزين ده في الوضع الطبيعي ونسبة المعلمين لعدد الطلبة، المشكلة دي متوارثة بقالها سنوات، بقالنا 7 سنوات نحاول نحل فيها، بنينا عدد هائل من الفصول وما زال أمامنا عمل هائل في هذا المجال».