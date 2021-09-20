شوقي: على أولياء الأمور الالتزام بدفع المصروفات في كافة المدارس

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات بعض أولياء الأمور حول إذا ما كانت «المدارس فتحت عشان تاخذ المصاريف وتقفل تاني بسبب كورونا»، قائلا إنه لا توجد مدرسة، سواء حكومية أو خاصة أو دولية لديها صلاحية إطلاقًا لأن تغلق أبوابها أمام الطلاب بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان تقوم بوضع ضوابط، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالالتزام بهذه القواعد، ويجب الالتزام بما تقوله الدوله فيما يخص أزمة كورونا.

على أولياء الأمور الالتزام بدفع المصروفات الدراسية

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يجب على أولياء الأمور الالتزام بدفع المصروفات، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بكورونا، فسوف تقوم الوزارة بنشر النسخة المعدلة عن طبيعة العام الجديد بعد التشاور مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا في الوقت ذاته اهتمام الدولة بأن العام الدراسي يكون نظاميا وبحضور في جميع الأيام، موضحًا أن الوزارة تهتم بشدة بتطعيم المعلمين والإداريين بالمدارس للوقاية من كورونا.

سيتم العمل على تطعيم الطلاب

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم بدء تطعيم الطلاب من الأكبر سنًا ونزولًا للأسفل، إذا توافرت عدد اللقاحات في مصر رغم الأعداد الكبيرة، «صعب نتحمل فجوة تعليمية أكبر من اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا، إحنا بنترك هذا القرار للدولة، منسألش مع كل بيان يطلع من وزارة الصحة بخصوص كورونا نقول المدارسة هتتلغي ولا لا، المدرسة اللي هتقفل من نفسها هتتعاقب، اللي هياخد القرار مش صاحب المدرسة، الوزارة اللي هتاخد القرار».