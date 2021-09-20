وزير التعليم: الفصول تتكدس بسبب رغبة أولياء الأمور في نقل أبنائهم لمدرسة معينة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك فصول دراسية يزيد عدد الطلاب فيها عن 50 و60 طالب، مضيفا أنه لحل هذا الأمر «عملنا جداول وتبادل في الأيام، خصوصًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بحيث يحصل الطالب شوية من التعليم المدرسي على شوية من التعليم الأون لاين»، لكن عندما نسير في سنة دراسية نظامية تمامًا، بها الحضور يومي فترة واحدة، سنجد أن هناك فصول يتجاوز عدد الطلاب فيها الـ60 طالبا.

أولياء الأمور يطلبون التحاق أبنائهم في فصول متكدسة

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا الأمر يرجع لسببين، الأول أن عدد الطلاب أكثر من الأماكن، والثاني هو كثرة الطلبات الشخصية، «كل واحد عاوز يبقى ولاده في مدرسة معينة جنبه أو مع إخواته، مش بنعرف نعمل التوزيع المطلوب، فكل الطلبات اللي بتجيلنا للنقل بين المدارس مكتوب جواها فوق الكثافة، الأب أو ولي الأمر موافق إن ابنه يخش فوق الكثافة، كل الطلبات الجاية تُعد استثناء للطالب من شرط الكثافة»، مؤكدا أن هذه المشكلة لها جذور أعمق من ذلك، وأحيانًا يتم تغليب المصلحة الشخصية على الجماعية، فهذا السببين مجمعين يعظموا من المشكلة.

هناك مشكلتان لتكدس الطلاب بالفصول

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن هناك توقف بالتعيينات داخل الدولة المصرية، «مفيش موازنة تعيين، و85% من ميزانية الوزارة تُنفق على المرتبات، والباقي اللي هي النسبة البسيطة خالص الـ15%، تُنفق على تطوير المناهج المباني»، موضحًا أن تطوير المباني أمر معجزة في ظل ندرة الأموال، «الفلوس اللي موجودة قليلة جدا على أحلامنا، والرئيس السيسي قال إن مصر محتاجة كام تريليون عشان نقدر نكفي متطلباتنا، من ضمنها التعليم، لازم نتعاون مع بعض في كل الحاجات دي».