هنيدي عن عدم تقديمه مشاهد «بوس»: «البطلة ممكن تكون طويلة» (فيديو)

نشر الفنان محمد هنيدي جزءا من لقاء تليفزيوني قديم له يجيب فيه عن سؤال «مبتبوسش ليه في أفلامك» وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورد هنيدي بشكل ساخر قائلًا: «مبيكتبوش في المشاهد ليا إني أبوس لأنهم بايخين»، موضحًا أن الأدوار التي يلعبها لا يوجد فيها مشاهد «بوس»، لافتًا إلى أنه ككوميديان يجد نفسه في مواقف لا ينفع فيها هذا النوع من المشاهد.

وأوضح هنيدي أنه يستحي «بتكسف»، نافيًا أن يكون رفضه لهذه المشاهد خوفًا من زوجته، مؤكدًا أنه كان يمثل قبل زواجه ولم يقدم هذا النوع من المشاهد.

واعتبر هنيدي أن «دي مش قضية والبوس ده نصيب وممكن البطلة تكون طويلة ومطولش أبوسها ولازم أشب عشان أبوسها».

ويواصل الفنان محمد هنيدي، حاليا تصوير مشاهد فيلم كوميدي جديد مع الفنانة منى زكي، حيث يتبقى له يومان تصوير فقط، موضحًا في تصريحات تلفزيونية تفاصيل الفيلم «إن شاء الله هيكون كوميدي موت».

كما علق هنيدي على الأزمة التي يمر بها الزمالك حاليًا مؤكدًا أنه مطمئن أن الزمالك سيمر من محنته، «مبسوط من الزمالك، وكلي أمل إنه يعدي من أزمته بإصرار النادي وجماهيرة واللاعبين اللي بيحبهم».