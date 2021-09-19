فان دام يقبل تحدي هنيدي.. والأخير: جايين من الجحيم وشكلنا هنرجعله تاني

فاجأ الفنان العالمي فان دام، الفنان الكوميدي محمد هنيدي، بقبوله تحدي الأخير لخوض مباراة قتالية تجمعهما سويًا تحت سفح الأهرامات، حيث كتب هنيدي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقاءنا في مباراة بدون قوانين، في قفص هيل إن سيل، بشرط واحد، إيديك الاتنين يبقوا مربوطين»، وهو المنشور الذي تفاعل معه عدد كبير من متابعي النجمين عبر السوشيال ميديا.

فان دام وهنيدي.. معركة تحت سفح الأهرامات

وكتب فان دام، عبر حسابه على فيس بوك: «أتلقى دعوة جهنمية للقتال ضد أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط، ما رأيكم جميعًا، هل يجب أن أقبل التحدي؟»، ليرد عليه محمد هنيدي، قائلًا: «نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تاني».

واستعان فان دام بصورة للفنان محمد هنيدي من فيلم «وش إجرام»، معلقًا عليها: «كم هو خطير مستر هنيدي؟، أنت لا تستسلم أبدا».

وجاء رد محمد هنيدي، على نجم فان دام، مستعينًا بصورة للفنان سامي سرحان، الذي جسّد شخصية جده المعلم جابر الشرقاوي في فيلم «فول الصين»، قائلا: «حفيد جابر الشرقاوي لا يستسلم أبدا، أنا جاهز»، ومازحه فان دام قائلا: «استعد للتحدي القتالي، أليس كذلك يا سيد شرقاوي؟».

وجاءت فكرة التحدي بين فان دام ومحمد هنيدي، على خلفية تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بين عدد من مشاهير العالم، وهم «البلجيكي فان دام، والصيني جاكي شان، والهندي شارو خان»، ووصفها المتابعون بـ«الصورة التي تشع فخامة غير محدودة»، وبطريقته الكوميدية المعتادة، نشر الفنان محمد هنيدي، صورة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تجمعه بـ«كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، والراحل علاء ولي الدين»، معلقًا عليها: «صورة تشع أكثر».