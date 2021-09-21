محاكمة 3 أشقاء قتلوا بائع خضار بالمطرية بعد خلافات على«الفرش»

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، محاكمة ثلاثة أشقاء بتهمة قتل بائع على أثر خلافات بينهم حول مكان الفرش في منطقة المطرية.

وتعقد الجلسة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل عبدالهادي، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار محمد صالح أبو حسن.

ثلاثة أشقاء قتلوا بائع خضراوات بالمطرية

وجاء في أمر الإحالة الذي قامت النيابة العامة بتحويله لمحكمة الجنايات ويحمل رقم قضية 21986 لسنة 2019، بأن المتهمين قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، من خلال التخطيط والإعداد لجريمتهم باستخدام سلاح ناري وأسلحة بيضاء أخرى.

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان القتيل

وجاء ذلك عقب نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الثاني، فتوجهوا إلى المكان الذي يجلس فيه للتأكد من تواجده، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين بتسديد عدة طعنات للمجني عليه استقرت بصدره، مما أحدث إصابة خطيرة أدت لوفاته ولقى مصرعه في الحال بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في وجود المتهم الأول والثالث.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى، وأمرت النيابة آنذاك بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة.

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وتعود أحداث الجريمة إلى عام 2019 حين تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة مما أدى لسقوط قتيل وبالانتقال وإجراء الفحص والتحريات تبين صحة البلاغ، بأن هناك مشاجرة قد اندلعت بين ثلاثة أشقاء وبائع خضروات بسبب خلاف على مكان الفرش، وقام المتهمين بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته وتم نقل جثة القتيل إلى المشرحة والقبض على المتهمين.