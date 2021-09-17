إصابة 6 في مشاجرة بالشوم والخرطوش بالدقهلية.. اختلفوا على المحصول

أصيب 6 أشخاص في محافظة الدقهلية، خلال مشاجرة بالشوم والخرطوش، بقرية برمبال الجديدة، بمركز منية النصر، بسبب الخلاف على محصول أرض زراعية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، فيما تمكنت مباحث منية النصر من ضبط السلاح المستخدم، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وصول 6 أشخاص مصابين في مشاجرة إلى مستشفى منية النصر

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بوصول 6 أشخاص مصابين في مشاجرة وهم: 4 أشخاص «طرف أول» عمر محمد حامد القصبي، 50 عاما، فلاح، مقيم بقرية كفر علام، مصابا بجرح قطعي وكسر مضاعف بكف اليد اليسرى، وابن عمه محمد إبراهم حامد القصبي، 30 عاما، مقيم في قرية برمبال الجديدة، مصابا برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن، وصديقهما محمد خالد حسن محمد حسانين، 17 عاما نجار مسلح، وأحمد عبد الحميد جاد الحق، 19 عاما، ويعمل كهربائي، مصابين بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم ويقيمان ببندر الكردي.

و«الطرف الثاني » كل من: أمير محمد أحمد محمد جمعة، 31 سنة، فلاح برمبال الجديدة، مصابا بجرح قطعي باليد اليسرى وآخر بفروة الرأس، وشقيقه محمد محمد أحمد محمد جمعة، 21 عاما، عامل، مصابا برش خرطوش، ويقيمان بقرية برمبال الجديدة، دائرة المركز وجميعهم تلقي العلاج اللازم وتصرح لهم الخروج.

خلافات على محصول أرض زراعية سبب المشاجرة

وبسؤال الطرفين، في محضر الشرطة، قرروا بحدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة، تعدى فيها كل منهم على الآخر بعصی خشبية وسلاح ناري (بندقية خرطوش، بحوزة الثالث من الطرف الأول، وفرد خرطوش بحوزة الأول من الطرف الثاني)، وإحداث ما بهم من إصابات لوجود نزاع بينهم على محصول قطعة أرض زراعية بقرية برمبال الجديدة.

وبإرشاد المتهم الأول من الطرف الثاني، تم ضبط سلاح ناري «فرد خرطوش».

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 8799 لسنة 2021 جنح منية النصر وجارِ العرض على النيابة العامة.