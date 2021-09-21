زايد: مصر ضربت مثلا بين الدول في الحفاظ على مواطنيها بجائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العالم كله شهد جائحة لم يسبق للتاريخ الحديث أن يمر بها، والدولة المصرية ضربت مثلا بين دول العالم في الحفاظ على المواطنين في هذه الجائحة، بالإضافة للحفاظ على الاقتصاد المصري، موضحة أن المنظومة الصحية عملت جيدا في هذه الأزمة ولم تتوانى في الحفاظ على المشروعات والتقدم بالمشروعات الصحية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال كلمتها بحفل افتتاح عددا من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بعدما صدر قانون التأمين الصحي، أحد حقوق الإنسان، وكان الجدول المرفق بالقانون يشمل 5 مراحل، كانت المرحلة الأولى تشمل 5 محافظات.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدخول محافظات جنوب الصعيد، ومحافظات المرحلة الأولى بالقانون كانت تشمل محافظات القناة فقط، ولكن كان هناك إرادة سياسية للدخول في جنوب الصعيد، وبالفعل دخلت محافظتي الأقصر وأسوان مع الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد بالمرحلة الأولى.