زايد: ضم خدمات إلكترونية للتأمين الصحي الشامل منها «الطبيب عن بعد»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تم ضمها في منظومة التأمين الصحي الشامل سواء كانت «الطبيب عن بُعد»، أو الاستشارات الطبية أو ربط الدوائر الصحية بالشبكة الموحدة الوطنية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميمها في مصر، وبدأت بالفعل في بورسعيد، بالتعاون مع القوات المسلحة، وتم التعامل مع 11 ألف و800 بلاغ، وجرى تحقيق سرعة استجابة في خلال دقيقة و5 ثوانٍ، وهذا شيء غير مسبوق.

وأضافت «زايد»، خلال كلمتها بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه جرى إجراء منظومة لإدارة الأصول والصيانة وتتبع صيانة الأجهزة والمنشآت والإلكتروميكانيكال في كل مستشفيات هذه المحافظات.

وأشارت إلى أن عدد المطالبات المالية المقدمة لهيئة التأمين الصحي الشامل عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تحسنت بنسبة 369% عن العام السابق، كما أن قيمة خدمات الرعاية الأولية المقدمة تحسنت بنسبة 161%، لافتا أن هذه الأموال جاءت من ضبط الأنفاق وترشيدها وحوكمتها والدورات المالية وميكنتها ورفع كفاءة التشغيل والتعاقد مع شركات التأمين الخاصة والتأمين الصحي الحالي، وبرنامج «نرعاك في مصر» للسياحة العلاجية التي استقطبت الكثير من الجنسيات والتي أدخلت عملة صعبة في المنظومة.