السيسي عن الرويسات: شوفوا إيه اللي ممكن نعمله للناس دي.. دول 5 آلاف شخص

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بألا يتركوا مناطق مجاورة لمناطق يعملون بها «لما تكونوا شغالين في حتة متسيبوش المناطق اللي جنبها، هتقولوا في محافظة وبتاع ماشي ما إحنا هنتحاسب، ولكن الهيئة بتعمل دلوقتي الطريق الرئيسي من مدخل شرم الشيخ وحتى المطار تقريبا، وقربتوا تخلصوه، طيب ما كنتوا دخلتوا على الرويسات وتشوفوا محتاجين إيه مش بس الطرق، شوفوا الصرف الصحي بتاعها شوفوا مية الشرب، وباقي الخدمات اللي ممكن نعملها للناس دي، القرية كلها 5 آلاف شخص».

وأضاف الرئيس: «وبعدين ده من حساب الطريق يا إيهاب، أنا لما دخلت عندهم قلت إزاي نبقى جنبهم ومش عارفين نخدم الناس بشكل كويس، ما يفوتاكش الحتة دي، وأي شركة متسبش حاجة محتاجة، حتى لو خارج التخطيط بس إدوني خبر».

جاء ذلك خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.