انطلاق حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» بمحافظة بورسعيد

تنطلق اليوم حملة «معا نطمئن..سجل الآن»، بعدد من المستشفيات والمراكز والميادين العامة ببورسعيد لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وناشدت المحافظة ومديرية الصحة المواطنين بضرورة تلقي اللقاح، في إطار حرص القيادة السياسية على توفير التطعيمات لمواجهه الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

محافظ بورسعيد: الحملة تبدأ من مستشفى الزهور

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الحملة تبدأ من مستشفى الزهور مرورا بميدان المسلة وديوان حي الضواحي ومستشفى النصر والمدينة الرياضية وميدان المعديات.

وأضاف أنه تم تخصيص مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في مختلف مواقع المحافظة منها «مركز شباب الحي الإماراتي، مركز شباب الإستاد، المدينة الرياضية، ومكتبة الطفل ببورفؤاد».

كانت محافظة بورسعيد، أصدرت بيانا أهابت فيه بالمواطنين مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة ويمكن للمواطنين الذين تلقوا رسائل سابقة ولم يحصلوا على اللقاح التوجه إلى إحدى المراكز للتطعيم وكذلك من قام بالتسجيل ولم يتلق رسالة نصية بالتوجه للمراكز للحصول على اللقاح.

وكيل صحة بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح

من جانب أخر، قام الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بجولة ميدانية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لحملة «معا نطمئن..سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل لتلقي لقاح كورونا، والتي ستنطلق اليوم بمحافظة بورسعيد، رافقه في الجولة عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد ودكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي ودكتورة رويدا دراهم مدير إدارة الثقافة والإعلام، وشويكار بدرة مدير مركز المعلومات بالمديرية، وحورية عبدالعزيز مدير إدارة التمريض بالمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة على جاهزية الفرق الطبية، ونوه إلى تدشين الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني بموقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة خصصت الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.