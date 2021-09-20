بـ3 محافظات.. أماكن تواجد حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن المحافظات التي تجوبها حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، اليوم الإثنين، لتسهيل التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا، في نفس اليوم، وبدأت الحملة في 15 سبتمبر، وتستمر لمدة 10 أيام، تجوب خلالها جميع محافظات مصر، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، المحافظات التي تجوبها الحملة، ومواعيدها، وأماكن تمركز الحملة بالمحافظات، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

محافظات تجوبها حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» اليوم

‎وأوضحت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» متواجدة اليوم الإثنين 20 سبتمبر، في محافظات دمياط، وأسيوط، بورسعيد، ‎للتسجيل والتوجه لمراكز الشباب التي خصصتها الحملة للحصول على اللقاح في نفس اليوم.

مواعيد عمل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» لتسهيل الحصول على لقاح كورونا

ونوهت الصحة إلى أن الحملة تباشر عملها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، موضحة أنه جرى تخصيص أتوبيسات بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس فرق من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، جرى تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

رابط لحل مشكلة تأخر رسالة موعد الحصول على لقاح كورونا

كما خصصت وزارة الصحة والسكان، رابطا لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحة أنه يمكن للمواطنين الذين تواجههم مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، تسجيل شكواهم من خلال الضغط على الرابط من هنـــا، و كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.