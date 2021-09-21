«كسور وسحجات».. قصة سحل طالبة طب في العمرانية على يد سائق «توكتوك»

اعترف سائق «التوكتوك»، المتهم بضرب وسحل طالبة طب وسرقة هاتفها المحمول، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب سيره في شوارع جانبية بمنطقة العمرانية بعيدًا عن المكان الذي تقصده، ما أدى إلى إصابتها بكسر بالقدم اليمنى وتركيب مسمار، بجانب جرح قطعي بالقدم اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم ونقلها إلى مستشفى الحلمية العسكري لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل واقعة سحل طالبة الطب بالعمرانية

وحضر المتهم للنيابة العامة وسط حراسة أمنية، بعد إلقاء القبض عليه من قبل رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، الذين تلقوا بلاغ من أم المجني عليها الطالبة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، يفيد بقيام سائق «توكتوك» بالتعدي علي نجلة السيدة «ربة منزل» بالضرب والسحل وسرقة هاتفها المحمول الذي تركته سهوًا داخل «التوكتوك» عقب دخولها في مشادة كلامية معه نتيجة سيره في الطريق الخطأ ما آثار الرعب بداخلها وطلبت منه التوقف فقام بضربها والتعدي عليها حتى أحدث إصابتها بكسور وكدمات في مناطق متفرقة من جسدها.

اعترافات المتهم بسحل طالبة طب في العمرانية

واعترف المتهم، أثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بارتكاب الواقعة، قائلًا: «كنت بخطط لسرقة تليفونها ولو معاها فلوس أخدها وضربتها بعد ما طلبت مني أقف»، وتبين أن المتهم سبق اتهامه وضبطه في عدد 6 قضايا سرقة وسائل نقل ومخدرات وبحوزته هاتف المجني عليها.

التحريات تكشف أن الطالبة كانت في طريقها لصديقتها

وكانت الفتاة التي تدعى «أنغام طارق»، في طريقها لزيارة صديقتها في منطقة فيصل، قادمة من حلمية الزيتون مستقلة مترو الأنفاق، وبعد أن غادرت استقلت «توكتوك» كي يقوم بتوصيلها إلى منطقة جامع حمد في أول فيصل، ولكن السائق قام بالسير بها اتجاه كوبري العمرانية فخافت الفتاة، ونشبت مشادة كلامية بينها وبين المتهم انتهت بسحلها والتعدي عليها بالضرب، ما أسفر عن كسور في مناطق متفرقة من الجسم ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.