العاملون بالقوى العاملة بسوهاج يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بدأ العاملون بمديرية القوى العاملة بسوهاج تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر المديرية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين والمواطنين من مرتادي المديرية والمكاتب التابعة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على اللقاح للحد من خطر انتشار الفيروس.

القيادة السياسية مهتمة بحصول جميع العاملين على اللقاح

وأشار وزير القوي العاملة إلى اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم ، مصدرا توجيهاته لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

أكد الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية: إن أكثر من 180 من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها، مثل أخميم والمنشاة وساقلته والمراغة ومركز التدريب المهني بسوهاج تلقوا اللقاح، واستمر العمل من العاشرة صباحاً حتي الساعة السابعة مساء، فضلا عن باقي المكاتب التي تلقت التطعيم في مراكز تقديم اللقاح المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة.

جهود كبيرة للفرق الطبية في التطعيم ونشر الوعي المجتمعي

وأشار إلى تكليف مركز المعلومات بالمديرية وإدارة المتابعة والشئون الإدارية بتسهيل تسجيل العاملين لتلقي اللقاح وتولي عملية التنظيم منعا للتزاحم.

وأشاد مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للقائمين على تقديم لقاح التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلوه من جهد كبير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة الوعي لدى جميع المواطنين.