وزير الشؤون النيابية: طنطاوي تولى البلاد في ظروف صعبة

نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، على أن المؤسسة العسكرية المصرية فقدت رجلًا وقائدًا عظيمًا ورمزًا من رموزها العسكرية، وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهب حياته لخدمة وطنه، رحل عنا بجسده وترك بصمة مضوية يتعلم منها الأجيال، وستظل ذكراه خالدة بيننا بتاريخه الوطني المشرف ودوره العظيم في حماية وطننا الغالي من الداخل والخارج.

وأضاف أن الفقيد الراحل تولى قيادة البلاد في مرحلة دقيقة وفترة عصيبة متغيرة الملامح، إلاّ أنه استطاع بحكمة وحنكة واقتدار أن يُعيد الأوضاع إلى نصابها الصحيح، وأن يصل بالبلاد إلى بر الأمان. داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

«القومي لحقوق الإنسان» ينعى المشير طنطاوي

ونعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، ببالغ من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم، وأكد رئيس المجلس على أنه برحيل الفقيد فقدت مصر بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وأحد رموزها العسكرية، والذي تحمل مسؤولية البلاد في فترة صعبة من تاريخها التي قادها بحكمة واقتدار وجهدا وعطاء حتى عبرت مصر بر الأمان.

رئيس البرلمان العربي ينعى طنطاوي

وأعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحكومة وشعب مصر، في وفاة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وأحد رموز الجيش المصري العظيم، وذلك بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والكثير من الجهود والإسهامات الوطنية المخلصة.

غيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.