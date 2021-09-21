وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات في 3 بنوك

يحرص كثير من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، على البحث عن وظائف شاغرة في البنوك، سواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك أملا منهم للعمل في مجال دراستهم، وتوفر الكثير من البنوك وظائف شاغرة للخريجين للعمل في فروعهم المختلفة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنوك المختلفة، منها بنك الإسكندرية وبنك QNB، وفق حسابات البنوك الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، كالتالي:

وظائف بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة حاجته لعدد من الموظفين للعملي في المجال المصرفي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن يكون لديه خبرة من 6 إلى 14 عاما في الخزينة ومخاطر السوق.

- يفضل استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 وICAAP وخلفية مخاطر الائتمان.

- يفضل عقد دورة ائتمانية.

- اللغة الإنجليزية المكتوبة واللفظية ممتازة ضرورية.

مسؤوليات الوظائف

- يشارك مدير التدقيق الداخلي في المراجعة والخزانة ومخاطر السوق وإدارة مخاطر المؤسسة.

- المشاركة في تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية.

- تطوير والحفاظ على إجراءات التدقيق الداخلي لضمان اتباع أفضل الممارسات وأنّ عمليات التدقيق تتناول مجالات محددة من إدارة المخاطر.

- تقييم المخاطر والضوابط لعمليات التدقيق المعينة لضمان تغطية مجالات إدارة المخاطر.

- تطبيق التدقيق المبني على المخاطر في عمليات التدقيق المعينة.

- مراجعة وتقييم فعالية وظائف الخزينة ومخاطر السوق وفقًا للوائح البنك المركزي وأفضل ممارسات السوق.

- مراجعة دقة واكتمال تقرير ICAAP بما يتوافق مع لوائح البنك المركزي المصري.

- الإبلاغ عن التعليقات التي أثيرت لرئيس تدقيق إدارة مخاطر المؤسسة مع الإجراءات الموصى بها لضمان وجود إطار رقابي مناسب.

- التواصل ومناقشة النتائج الرئيسية مع الأطراف المعنية والاتفاق على خطة العمل التي ينبغي اتخاذها في المواعيد المستهدفة المعقولة.

- ابدأ بإعداد وتقديم تقرير التدقيق إلى إدارة التدقيق مع إبراز مجالات الاهتمام.

وظائف بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية حاجته لعدد من الموظفين، وجاءت التفاصيل كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 3 سنوات.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية ممتازة.

- أن يكون لديه مهارات كتابة ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لديه تجربة إدارة الاتصال وأصحاب المصلحة.

- أن يكون لديه القدرة على إدارة مشروع.

- أن يكون لديه قدرة عالية على التعامل مع تحليل البيانات وإعداد التقارير.

- يفضل الخبرة المصرفية السابقة.

- أن يكون لديه خلفية في الإقراض الائتماني وهي أحد الأصول.

- أن يكون لديه خلفية عن الاستدامة البيئية.

مسؤوليات الوظائف

- إدارة العملية الكاملة لتقرير الاستدامة والتأكد من نشره واكتماله في الوقت المناسب.

- إدارة جميع التقارير المطلوبة من الشركة الأم على مدار العام فيما يتعلق بـESG.

- دفع استراتيجية ESG إلى الأمام وتقديم الدعم في المراقبة والتقارير المنتظمة عن حالة تنفيذ استراتيجية ESG للبنك من خلال تقديم تقارير مرحلية منتظمة وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية للمساعدة في جعل الاستراتيجية في الحياة بما يتماشى مع أهداف خطة العمل.

- تحديد المجالات المحتملة للتحسينات من أجل تحقيق أفضل للأهداف الواردة في الاستراتيجية.

- مراقبة أفضل ممارسات إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى أحدث التطورات المتعلقة بتقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من قبل المنظمات العالمية وتقييم المشاركة المحتملة في مثل هذه الأطر.

- رصد أخبار تطورات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، خاصة على مستوى الصناعة المصرفية من أجل إبقاء نقاط الاتصال من الوظائف الأخرى على اطلاع دائم.

- الإشراف على أعضاء الفريق للتأكد من أنّ جميع المشاريع تدار بكفاءة وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لأصحاب المشاريع.

- تطوير وتحليل السياسات القادمة من الشركة الأم وتحليل مستوى التأثير على العملية الحالية لضمان التكيف المناسب مع السياق المحلي.

- تقديم الدعم في إدارة حافظة ESG للمشاريع بما يتماشى مع توجيهات الشركة الأم والوظائف الداخلية.

- تقديم المشورة والمساعدة بشكل استباقي للوظيفة الأخرى فيما يتعلق بتبني المتطلبات الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتشجيعها على تحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها ضمن هذا النطاق.

- دعم تطوير رؤية البنك لزيادة دمج الجوانب البيئية والاجتماعية والمؤسسية في العمليات التجارية المختلفة.

- مساعدة أعضاء الفريق الآخرين في إدارة عملية تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المتعلقة بعمليات الإقراض.

وظائف بنك QNB

أعلن بنك QNB حاجته لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التنظيم الإداري.

مسؤوليات الوظائف

- تقديم الخدمات الإدارية لأقسام وفروع المجموعة كافة.

- الحفاظ على الاتصال بمقدمي الخدمات والمرافق الخارجية وفقًا للسلطة المفوضة.

- دعم رأس التوثيق الإداري في أداء مهام الوحدة.

- تلبية احتياجات QNB لتخليص الشحنات.

- تأمين تراخيص الحملات الترويجية.

- إدارة أسطول المركبات في QNB، بما في ذلك تجديد التسجيل ووثيقة التأمين والوقود والخدمات الثانوية.

- استلام فواتير الخدمات والمرافق «بما في ذلك الكهرباء والماء والهاتف».

- إجراء اختبارات على فواتير الخدمات والمرافق بما في ذلك دقة الاختبار وإجراء تحليل التكلفة والمقارنة بالأشهر السابقة وتقديم التحليل إلى المشرف للمراجعة.

- إرسال الفواتير إلى الحسابات لمعالجة الدفع.

- إعداد التقارير الدورية حسب الجهة المخولة.

- الحفاظ على العلاقة مع مقدمي الخدمات الخارجيين.

- الرد على مخاوف العملاء واستفساراتهم وتسجيلها فيما يتعلق بالمسائل الإدارية، وتصعيد المشكلات إلى السلطة المختصة والمتابعة حتى حلها.

- التواصل مع مزودي الخدمة لحل أي مشاكل والحفاظ على الخدمات اليومية.

- تجديد عقود الخدمات ومعالجة فواتير الخدمات.