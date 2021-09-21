أبوالغيط ينعى المشير طنطاوي: أدار شؤون البلاد في أدق وأصعب المراحل

نعى السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بكل الحزن، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة وطنية طويلة حافلة بالعطاء، موجّها خالص التعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى مصر حكومة وشعبا، في هذا المصاب.

وقال السفير أحمد أبوالغيط، في بيان عنه اليوم: «أعطى الفقيد لأمته الكثير منذ كان ضابطا يافعا في القوات المسلحة المصرية وحتى نهاية مسيرته الطويلة، على أعلى درجات السلم العسكري، مرورا بمحطات رئيسية في حياته وحياة مصر، أبرزها حرب أكتوبر المجيدة وانتقال السلطة عام 2011، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإدارة شؤون البلاد في أدق وأصعب المراحل، أدعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد في فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه وأن يمن على أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان».

وفاة المشير طنطاوي عن عمر ناهز 86 عاما

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّه جرى إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حزنا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوی بداية من اليوم الثلاثاء.

الرئاسة تنعى المشير طنطاوي

ونعت رئاسة الجمهورية طنطاوي، في بيان، جاء فيه: «فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».