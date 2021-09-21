«التعليم»: إضافة 3 مواد جديدة لمناهج الصف الرابع الابتدائي

أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثلاث مواد جديدة لمناهج الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أنه حريصة على تطوير مهارات الطلاب وتطوير جميع المناهج التعليمية، لافته إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد.

القيم والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم إضافة مواد القيم واحترام الآخر، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمناهج الصف الرابع الابتدائي في مدارس التعليم العام «الرسمية والخاصة والرسمية لغات والمتميزة للغات».

مواد الصف الرابع الابتدائي كاملة

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواد الصف الرابع الابتدائي كاملة

-مادة اللغة العربية.

-مادة العلوم.

-مادة الدراسات الاجتماعية.

-مادة الرياضيات.

-مادة اللغة الإنجليزية (Connect).

-مادة القيم واحترام الآخر.

-مادة التربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية".

-مادة المهارات المهنية.

-مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-مادة التربية البدنية والصحية.

-مادة التربية الفنية.

-مادة التربية الموسيقية.

-أنشطة التوكاتسو.

-مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.