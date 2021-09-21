تعرف على نظام التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل، طبقا للقرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 21 سبتمبر بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

نظام التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل: 100 درجة في صورة ألوان

وحددت وزارة التعليم نظام التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل، وتقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، حدد القرار الوزاري عدة اعتبارات، وهي:

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

نظام التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل.. 80% نسبة الحضور

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي «مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2» على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص.

- يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

نظام التقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل يقيس مخرجات التعلم

- يعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات وهم كالتالي:-

- اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات «من 85 إلى 100».

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

- اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».