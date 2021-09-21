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التعليم: 6 اختبارات لطلاب الصف الرابع الابتدائي في العام الدراسي

كتب:

كريم روماني
01:20 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها ستعقد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد لطلاب المرحلة الابتدائية، موضحة أنّها انتهت من استعدادات العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، تفاصيل الاختبارات، حيث يأتي الأول بعد مرور شهر على الدراسة، بينما يستهدف الاختبار الثاني أجزاء المقرر للشهر الثاني، والاختبار الأخير يكون في نهاية الفصل الدراسي، لافتة إلى أنّ مجموع الطالب في الفصل الدراسي يتم حسابه على أساس مجموع الاختبارات الثلاثة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام، هي «اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية (Connect)، مادة القيم واحترام الآخر، التربية الدينية (الإسلامية أو المسيحية)، التربية البدنية والصحية، التربية الفنية، التربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو، مادة المهارات المهنية، مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية».

 

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