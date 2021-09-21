حيثيات الحكم على المتهمة بخطف طليقها بالزاوية الحمراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة سيدة و5 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، في اتهامهم بخطف طليق المتهمة السادسة، وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

المتهمة السادسة خططت لاستدراج طليقها

وقالت الحيثيات إن المتهمة السادسة خططت لاستدراج طليقها، بعيدا عن أعين أهله انتقاما منه، وإكراهه بالتوقيع على ايصالات أمانة بمساعدة باقى المتهمين الذين احدثوا اصابته بسلاح ابيض في وجهه.

تفاصيل الواقعة من خلال التحقيقات

وأضافت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار يحيى عادل عبداللطيف وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبوشنب وعادل أحمد حراجى وأمانة سر رفاعى فهمى رفاعي، أن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها، وارتاح لها ضميرها.

اقتادوه عنوة واعتدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض

واستخلصت من كل أوراقها، وما جرى فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتلخص فيما قرره المجني عليه «علي. ر»، أنه بتاريخ الواقعة، ورد إليه اتصال هاتفي من المتهمة السادسة «طليقته»، بالرغبة في مقابلته ومرافقته لها، لشراء بعض المستلزمات للمخبز خاصتهما، فتقابل معها واستقلا سيارة أجرة، أحضرتها المتهمة الأخيرة، وحال وصولهما لمكان الواقعة، فوجئ بنزولها وقائد السيارة، ودلف المتهمون السيارة، واقتادوه عنوة إلى مسكن المتهم الأول واعتدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض واكرهوه بالتوقيع والبصمة على ايصالات أمانة.

إيصالات أمانة عليها بصمات المجني عليه وتوقيعه

واستندت الحيثيات إلى تحريات النقيب أحمد حسن معاون مباحث الزاوية الحمراء والذى قال انه ورد إليه اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية باستغاثة المجنى عليه من أحد العقارات، فتوجه إلى مكان الواقعة، وسمع ذات الأصوات، وبالدلوف للعقار، أبصر المجنى عليه يستغيث حال تواجد المتهم الأول، ممسكا بيده سلاحا أبيض «مطواة» وبرفقته باقى المتهمين، فضبطهم.

وأضاف أنه عثر على إيصالات أمانة عليها بصمات المجنى عليه وتوقيعه وباجرائه التحريات توصلت إلى صحة الواقعة، كما شهد الشاهد الأول وأضاف بان تحرياته توصلت إلى قيام المتهمة السادسة بالاتفاق مع قائد سيارة مجهول لاصطحاب المجنى عليه بعد الاتفاق مع المتهمين.

تقرير طبي يفيد بإصابات متعددة لحقت بالمجني عليه

وقالت الحيثيات، إنه ثبت من تقرير مستشفى السيد جلال، أن المجنى عليه به عدة إصابات، عبارة عن جرح قطعي طوله 3 سنتيمتر على الأنف، وكدمة أسفل العين اليسرى، وسحجات على جانب الكف الأيمن.

تفاصيل الواقعة

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سيدة و5 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، في اتهامهم بخطف طليق الأولى بالتحايل، واكرهوه بالتوقيع على ايصالات أمانة تحت تهديد السلاح بالزواية الحمراء.

كانت النيابة أحالت كل من «محمد- ع» و«أحمد- م» و«صالح- أ» و«محمد- ش» و«اسلام- ف» و«صفاء- ع» إلى محكمة الجنايات، لانهم في يوم 12 أكتوبر 2020 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء خطفوا وآخر مجهول المجنى عليه «على-ر» طليق المتهمة السادسة.

وكان ذلك بالتحايل والاكراه، بأن زعمت له الأخيرة حيلة رغبتها في مرافقته لها لشراء احتياجاتها لتجارتها قاصدة الانفراد به، وإبعاده عن ذويه، واستعانت بمجهول كقائد لسيارة أجرة عامة، فخدعته ووقع ضحية شركائها.

وما إن أبعداه عن محيط سكنه، حتى تركت المتهمة السادسة والمجهول السيارة، ودلف اليه باقى المتهمين، واقتادوه عنوة إلى مسكن المتهم الأول، وأكرهوا المجنى عليه بالقوة والتهديد، على إمضاء والبصم على سند دين «إيصالات أمانة»، بأن تعدى عليه المتهم الأول بسلاح «أبيض» مطواة محدثا إصابته.