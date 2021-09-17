«عصابة الموتوسيكل».. ضبط تشكيل متخصص في خطف متعلقات المواطنين بالقاهرة

ألقت قوات الأمن القبض على تشكيل عصابي في محافظة القاهرة تخصص في سرقة وخطف المتعلقات من المواطنين باستخدام دراجة نارية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، لاسيما جرائم السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالي وبعض الأوراق الخاصة.

بمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة أخرى بالأسلوب ذاته، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائهما «حسني النية»، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.